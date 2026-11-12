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Giriş Tarihi: 12.11.2026 19:29

Beşiktaş'ta Fabio Miretti sevinci!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in on ikinci haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Fabio Miretti, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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Beşiktaş’ta Fabio Miretti sevinci!
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Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Fabio Miretti de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın (13 Kasım) saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş'ta Fabio Miretti sevinci!
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