Beşiktaş’ta Fabio Miretti sevinci!

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığını atlatan Fabio Miretti de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın (13 Kasım) saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör