Bizim çocuklar Atv’de

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm coşkusu Turkavaz Medya ekranlarından yaşanacak. A Milli Futbol Takımımız, yeni bir başlangıç yapmak istediği Sergen Yalçın yönetiminde bugün ilk sınavını TSİ 20.00'de Belçika karşısında verecek. Bizim Çocuklar'ın İzmir'de oynanacak zorlu mücadelesi, ATV'den canlı yayınlanacak. A Ligi 1. Grup'ta ilk galibiyetine kavuşmak isteyen Ay-Yıldızlı Takımımız, 15 Kasım Pazar günü de saat 22.45'te Fransa'ya konuk olacak ve bu müsabaka yine ATV'den futbolseverlerle buluşacak. Tüm Türkiye'nin kilitleneceği karşılaşmanın öncesi röportajlar, son gelişmeler, maç önü ve sonu A Spor'da olacak.

BUGÜN

20.00 TÜRKİYE-BELÇİKA / ATV

22.45 İtalya-Fransa / A SPOR 22.45 Çekya-İspanya / A HABER 22.45 İngiltere-Hırvatistan / A2

YARIN

22.45 Sırbistan-Almanya / A SPOR 22.45 Hollanda-Yunanistan / A HABER 22.45 Slovenya-İsviçre / A Para

14 KASIM CUMARTESİ

20.00 Norveç-Galler / A SPOR 22.45 Portekiz-Danimarka / A HABER 22.45 İsveç-Bosna / A SPOR 22.45 Romanya-Polonya / A Para

15 KASIM PAZAR

22.45 Fransa-Türkiye / ATV 22.45 Belçika-İtalya / A SPOR 22.45 İspanya-İngiltere / A HABER 22.45 Hırvatistan-Çekya / A Para

16 KASIM PAZARTESİ

22.45 Almanya-Hollanda / A HABER 22.45 Yunanistan-Sırbistan / A SPOR 22.45 İsviçre-İskoçya / A Para

17 KASIM SALI

22.45 Galler-Portekiz / A SPOR 22.45 Polonya-İsveç / A Para 22.45 Danimarka-Norveç / A HABER



TAM GAZ FUTBOL BAYRAMI

A Milli Takımımız'ın yanı sıra diğer gruplarda da dikkat çeken mücadeleler oynanacak. Bugün Türkiye ile aynı grupta yer alan İtalya ve Fransa, 22.45'te karşılaşacak. Yıldızlar geçidine sahne olacak müsabaka, A Spor'dan ekranlara gelecek. Yamal'ın formasını giydiği A Ligi 3. Grup lideri İspanya'nın, puansız Çekya ile kozlarını paylaşacağı sınav, 22.45'te A Haber'de olacak. Aynı gruptaki zirve yarışı veren Kane'li İngiltere ise Hırvatistan'ı sahasında konuk edecek ve 22.45'te A2'den yayınlanacak. 6 gün boyunca oynanacak 21 karşılaşma, Turkuvaz Medya kanallarından şifresiz ve HD kalitesiyle ekranlara gelecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör