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Giriş Tarihi: 12.11.2026 17:02

Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi sona erdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fransız teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdı.

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Crystal Palace’ta Pierre Sage dönemi sona erdi!
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İngiltere Premier Lig'de son sırada bulunan Crystal Palace, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından 5 ay önce göreve gelen ve takımın başında 16 maça çıkan Pierre Sage'ın görevine son verdi.

Kulübün açıklamasında, "Kulüp, Pierre'e ve ekibine Güney Londra'daki süreçte gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." denildi.

Sage'den boşalan göreve Premier Lig'de daha önce Brentford ve Tottenham'ı çalıştıran Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'ın getirilmesi bekleniyor.

Crystal Palace, Sage yönetiminde tüm kulvarlardaki 16 maçta 5 galibiyet aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#İNGİLTERE PREMİER LİG #CRYSTAL PALACE #PREMİER LİG
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Crystal Palace'ta Pierre Sage dönemi sona erdi!
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