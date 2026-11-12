Dünyaya bu stadı gururla tanıtacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen Yeni Ankara Stadı'nda incelemelerde bulundu.stadyumun tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bakan Bak, yakında açılışının gerçekleşeceğini duyururken şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin organize edeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için planladığımız statlardan biri. Altında 16-17 bireysel branşın da olacağı tesisler var. 7/24 açık bir tesis olacak. Gerçekten hoş bir ambiyansı var.Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile şu ana kadar yaklaşık 37-38 stadyum inşa ettik. Diğerlerinin de inşaatları devam ediyor.Gururla tüm dünyaya tanıtabileceğimiz, anlatabileceğimiz, UEFA'ya, FIFA'ya gösterebileceğimiz önemli bir tesisi kazanmış olduk." Stat, ulaşımı en kolay statlardan birisi olacak. Tesisin yanında hızlı tren hattı, metro istasyonu, banliyö hattı, havaş durakları (havalimanı ulaşım) bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör