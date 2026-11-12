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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Dünyaya bu stadı gururla tanıtacağız

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Dünyaya bu stadı gururla tanıtacağız
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Stadı'nın yerine inşa edilen Yeni Ankara Stadı'nda incelemelerde bulundu. 52 bin kişi kapasiteye sahip stadyumun tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Bakan Bak, yakında açılışının gerçekleşeceğini duyururken şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin organize edeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için planladığımız statlardan biri. Altında 16-17 bireysel branşın da olacağı tesisler var. 7/24 açık bir tesis olacak. Gerçekten hoş bir ambiyansı var. Özel bir yapı, 80 locası var. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile şu ana kadar yaklaşık 37-38 stadyum inşa ettik. Diğerlerinin de inşaatları devam ediyor. Bu da bu zamana kadar inşa ettiklerimizin en büyüğü. Gururla tüm dünyaya tanıtabileceğimiz, anlatabileceğimiz, UEFA'ya, FIFA'ya gösterebileceğimiz önemli bir tesisi kazanmış olduk." Stat, ulaşımı en kolay statlardan birisi olacak. Tesisin yanında hızlı tren hattı, metro istasyonu, banliyö hattı, havaş durakları (havalimanı ulaşım) bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Dünyaya bu stadı gururla tanıtacağız
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