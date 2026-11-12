Emirhan Topçu’dan Sergen Yalçın sözleri!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. haftasında Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Emirhan Topçu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili Emirhan Topçu, "İyi başlayamadık. Sıfır puanla devam ediyoruz. Hep mağlubiyet aldık. Biz de bunu değiştirmek için buraya geldim. Bugün İzmir'de, güzel ve coşkulu bir stadyumda oynuyoruz. Bu takım burada hiç kaybetmedi. İnşallah kazanırız. İyi çalıştık" sözlerini dile getirdi.

A Spor'a konuşan Emirhan Topçu, "Hocamız yeni geldi, 2-3 antrenman yaptık. Aktarabildiklerini aktarmaya çalıştı. Bu zamana kadar söylediklerini yapmaya çalışacağız. İnşallah hocanın ilk maçı galibiyet olur" diyerek devam etti.

Sergen Yalçın ile ilgili soruya Emirhan Topçu, "Sergen Hoca'yı tanıyorum, Beşiktaş'ta beraber çalıştık. İyi bir insan, iyi bir antrenör. Net insan, ne düşünüyorsa söylüyor. Geldiğinden beri takımdaşlık, arkadaşlık dedi, 'Öncelik takımdaşlık, başarı arkasından' dedi. Başarılı olmasını isterim. Beşiktaş'tan çıktı şu an, bir milletin antrenörü. İnşallah başarılı olur" cevabını verdi.

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