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Giriş Tarihi: 12.11.2026

Enes 725 gün sonra dönüyor

Kariyerini Getafe’de sürdüren 29 yaşındaki santrfor, Belçika karşısında milli forma hasretine son verecek

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Enes 725 gün sonra dönüyor
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A Milli Takım'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor. Vincenzo Montella döneminde santrforsuz oynayan Ay-Yıldızlılar, yeni dönemde santrforlu oyuna tekrar geçiş yapacak. Kadroya alınan Enes Ünal ile Deniz Gül arasındaki tercih ise Getafe'de kariyerini sürdüren Enes olacak. 29 yaşındaki futbolcu uzun süren milli hasretine bugün İzmir'de son verecek. Son olarak 16 Kasım 2024'te Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynanan ve 0-0 biten maçta sahaya çıkan Enes, sonrasında bir daha milli formayı giyememişti. Tecrübeli ismin, 725 gün sonra milli takım ile 11'de başlayacağı açıklandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#A MİLLİ TAKIM #SERGEN YALÇIN
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Enes 725 gün sonra dönüyor
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