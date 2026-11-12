Enes 725 gün sonra dönüyor

A Milli Takım
'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Sergen Yalçın
sistemi değiştiriyor. Vincenzo Montella döneminde santrforsuz oynayan Ay-Yıldızlılar, yeni dönemde santrforlu oyuna tekrar geçiş yapacak. Kadroya alınan Enes Ünal ile Deniz Gül arasındaki tercih ise Getafe'de kariyerini sürdüren Enes olacak. 29 yaşındaki futbolcu uzun süren milli hasretine bugün İzmir'de son verecek. Son olarak 16 Kasım 2024'te Uluslar B Ligi'nde Galler ile oynanan ve 0-0 biten maçta sahaya çıkan Enes, sonrasında bir daha milli formayı giyememişti. Tecrübeli ismin, 725 gün sonra milli takım ile 11'de başlayacağı açıklandı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör