Forvet yok mu diyordunuz! Yanımda getirdim

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika maçı öncesi basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Sözlerine İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlayan tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:

BEŞIKTAŞ ile çalıştığımız dönemde burada iki kupa aldık. Uğurlu bir stat olabilir. İyi hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yaptık. Kenan'ı kullanamıyoruz, Aral'ı çıkardık. Zeki'nin başlama ihtimali zor. İnşallah iyi bir başlangıç olur.

MUTLAKA 3 puan almalıyız ki A Grubu'nda kalalım. Bu seviyede oynamak değerli. Takımımız iyi konsantre oldu. Çok kaliteli, karakterli bir oyuncu grubu var. Çok iyi anlaşıyorlar. Başarılı olmamak için hiçbir neden yok. Galibiyete sadece benim ihtiyacım yok. Hepimizin ihtiyacı var. Ülkece ihtiyacımız var, mutlu olmak istiyoruz.

İRFAN CAN GİBİ 25 TANE FUTBOLCU VAR



FORVET yok mu diyordunuz bana, gelirken getirdim. İşte bakın santrfor yanımızda. Belçika maçında Enes başlayacak.

GÖZTEPE'DE oynayan Arda Okan Kurtulan olayı ile ilgi teknik direktörün yaptığı açıklama bizi ilgilendirmiyor. Prosedür olarak Milli Takım'ı seçmediği için oynayamıyor. Bu işlemler evraklarla yapılıyor, telefonla olmuyor. Milli Takım'da oynamak için dilekçe vermesi gerekiyor.

İRFAN Can Kahveci bizim geniş kadromuzda olan bir oyuncu. Çağırmadığımız için üzülebilir ama onun gibi 25 tane daha oyuncu var. Bu 2 maçlık periyotta hepsini almamız doğru olmaz.



GENÇ OYUNCULARA MESAJ VERİYORUZ



Oyuncu tercihleri üzerine yapılan spekülasyonlarla ilgili de konuşan Yalçın, "50'nin üzerinde oyuncu havuzumuz var. Oyuncuları buradan seçiyorum. Yüzde 80'i zaten kemikleşmiş bölüm. Yüzde 20 ise performansa göre değişebilir. Genç oyuncular var aldığımız. Böylece herkese, "Eğer performansınız iyiyse Milli Takım'a gelebilirsiniz" mesajı veriyoruz.



2 KUPA KALDIRDIĞI YERDE START VERİYOR



Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü ünvanıyla ilk sınavını, daha önce Beşiktaş ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşadığı adreste, Gürsel Aksel Stadyumu'nda verecek. Tecrübeli hoca, siyah-beyazlı ekibi çalıştırdığı 2020-21 sezonunda İzmir'deki bu statta Göztepe'yi yenerek Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmiş, 3 gün sonra da Ziraat Türkiye Kupas ı finalinde Antalyaspor'u devirip zafere ulaşmıştı.



HEYECAN DORUKTA!

İki yıl aradan sonra milli heyecanı yaşayacak İzmir'de hazırlıklar tamam. İzmirliler, maça yoğun ilgi gösterirken biletler kapış kapış gitti. Gürsel Aksel Stadı'nda 23 bin 376 koltuğun tamamen dolması bekleniyor. Göztepeli futbolseverler, Gürsel Aksel Stadı'nda Milli Takımımız'a özel bir koreografi hazırladı. İzmir'de sokaklarda ve meydanlarda büyük coşku yaşanıyor. Bu arada Milliler, Gürsel Aksel'de bugüne kadar 2 kez sahaya çıktı ve bu müsabakalardan galip ayrıldı. Bizim Çocuklar, Göztepe'nin oynadığı bu stadyumda Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör