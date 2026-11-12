Fransa’da Mbappe şoku!

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UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü karşılaşacağımız Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe gelişmesi yaşandı. L'Equipe'in haberine göre; Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, bugünkü İtalya maçı öncesindeki son antrenmana katılmadı ve sağlık ekibinin gözetiminde tedavi gördü. 27 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, teknik heyetin oyuncunun sağlığını riske atmak istemediği değerlendiriliyor. Mbappe'nin İtalya'ya karşı oynamayacağı kaydedilirken Türkiye maçına yetişme ihtimalinin düşük görüldüğü kaydedildi.