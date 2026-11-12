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Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:29 Son Güncelleme: 12.11.2026 18:30

Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı!
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Gaziantep FK'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maç arası nedeniyle lige verilen 4 günlük iznin ardından yardımcı antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ve yenileme koşularıyla devam etti.

Milli takımlarının kampında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena antrenmanda yer almadı.

Tedavi sürecini tamamlayan Nazım Sangare ise takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #GENÇLERBİRLİĞİ #TRENDYOL SÜPER LİG
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Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı!
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