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Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:47

Göztepe'de Miroshi'nin milli sevinci

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 yenilip milli araya 15 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'de orta saha oyuncusu Novatus Miroshi'nin milli takımına seçilmesi teknik heyeti sevindirdi.

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Göztepe’de Miroshi’nin milli sevinci
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Bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan 24 yaşındaki futbolcu, Tanzanya Milli Takımı'nın 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuzun forma giyeceği Tanzanya Milli Takımı, elemeler kapsamında 13 Kasım'da Nijerya ile deplasmanda, 17 Kasım'da ise sahasında karşı karşıya gelecek. Milli takıma davet edilen oyuncumuzu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" denildi. Göztepe'de 3'üncü sezonunu geçiren Miroshi, bu sene 9 maçta görev aldı. Göztepe formasını toplam 771 dakika terleten oyuncu, deplasmanlarda 3-2 kaybedilen Galatasaray ve 2-1 galip gelinen Kocaelispor maçlarından fileleri havalandırmıştı. Miroshi, Tanzanya Milli Takımı ile toplam 36 karşılaşmaya çıkıp 4 kez fileleri sarstı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSTANBUL BAŞAKŞEHİR #GALATASARAY #KOCAELİSPOR #GÖZTEPE #NİJERYA
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Göztepe'de Miroshi'nin milli sevinci
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