Harry Kane, İngiltere’de 36 yıllık rekoru kırdı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İngiltere, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
Kaptan Harry Kane, Hırvatistan karşısında 126. kez İngiltere Milli Takımı formasıyla sahaya çıkarak, kaleci Peter Shilton'a ait 36 yıllık rekoru kırdı.
Geçen ay Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki Harry Kane için karşılaşma öncesinde bir tören düzenlendi.
Prens William, üzerinde 126 yazan bir formayı Kane'e takdim etti.
Hırvatistan kaptanı ve eski Ballon d'Or sahibi Luka Modric ise ülkesinin federasyonu tarafından hazırlanan, Hırvatistan'a getirilen ilk futbol topunun özel olarak üretilmiş bir replikasını Kane'e verdi.
Kane, Hırvatistan karşısında milli formayla attığı gol sayısını 92'ye çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.
GOL İZLE | İngiltere 2-1 Hırvatistan (H.Kane)