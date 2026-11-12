Harry Kane, İngiltere’de 36 yıllık rekoru kırdı!

Hırvatistan kaptanı ve eski Ballon d'Or sahibi Luka Modric ise ülkesinin federasyonu tarafından hazırlanan, Hırvatistan'a getirilen ilk futbol topunun özel olarak üretilmiş bir replikasını Kane'e verdi.

Kane, Hırvatistan karşısında milli formayla attığı gol sayısını 92'ye çıkardı. Bu alanda zirvede yer alan 33 yaşındaki futbolcuya en yakın isim 53 golle Wayne Rooney.

GOL İZLE | İngiltere 2-1 Hırvatistan (H.Kane)

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