Hızlı hücumlara dikkat! 6 golün 3’ü kontradan

A Milli Takımımız'ın bugün İzmir'de ağırlayacağı Belçika'yı, SABAH Spor mercek altına aldı. Yeni teknik direktörü Mark van Bommel yönetiminde yapılanmaya giden Kırmızı Şeytanlar'da dikkat çeken detaylar şu şekilde:

A LİGİ 1. Grup'ta 4 maçta 2 galibiyet alan Belçika; İtalya'yı ve Türkiye'yi mağlup etti. 6 puanla üçüncü sırada yer alırken rakip ağlara 6 gol bıraktılar, kalelerinde 5 gole engel olamadılar.

ATILAN 6 golü 2'şer kez Dodi Lukebakio ve Kevin de Bruyne kaydetti. Mika Godts ve Romelu Lukaku 1'er golle takip etti. 3'ünü ceza sahası içinden, 3'ünü ceza sahası dışından kaydettiler.

HIZLI çıkışları çok iyi yapan Belçika, kontrataktan rakiplerine 3 gol attı.

ORTA sahanın dinamosu olan De Bruyne, maç başına 3.3 şut ve 1.7 isabetli şut karneleriyle tehdit oluşturuyor.

KALECİ Lammens, çıktığı 3 karşılaşmada filelerini 2 kez gole kapattı. 19 kurtarışa imza atarken maç başına 6.3 kurtarış değeri tutturdu. Sadece 1 gol gören başarılı eldiven, onu da ceza sahası dışından yedi.

CEZA sahasından gol yemeyen Belçika savunmasının merkezindeki Brandon Mechele maç başı uzaklaştırma (5.2), ikili mücadele kazanma (5), partneri Nathan Ngoy ise uzaklaştırma (4.5) ve pas arası (2.2) karnelerinde başı çekti.

BELÇİKA'DA Lukaku sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyecek. Kalçasında ağrısı bulunan F.Bahçeli santrfor, tedavisini ülkesinde tamamlayacak.

SEYS, Ngoy, Lukebakio ve Raskin olmak üzere 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

TÜRKİYE NASIL A LİGİ'NDE KALIR?



TÜRKİYE'NİN üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya mağlup olması gerekiyor. Puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile ikili averaj belirleyici olacak.

TÜRKİYE üçüncü olursa, dört grup üçüncüsü arasında ilk ikiye girerse doğrudan A Ligi'nde kalacak; son ikiye kalırsa play-off oynayacak.

TÜRKİYE dördüncü olursa, dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmek zorunda. Bu durumda A/B Ligi playoff'una çıkacak. Türkiye dördüncüler sıralamasında son ikiye kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek.

PLAY-OFF hakkı kazanılması, A Ligi'nde kalmanın garantisi olmayacak; iki maçlık eşleşmenin de kazanılması gerekecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör