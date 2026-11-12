İTALYA FRANSA CANLI | Uluslar Ligi’nde İtalya ile Fransa karşı karşıya! 11’ler belli oldu...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1.Grup beşinci maçında İtalya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Istvan Kovacs yönetecek.
İtalya ile Fransa arasındaki dev mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
11'LER
İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.
Fransa: Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.
İki ekip arasında grupta oynanan ilk mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. İtalya'nın grupta 7, Fransa'nın ise 10 puanı bulunuyor.