İTALYA FRANSA CANLI | Uluslar Ligi’nde İtalya ile Fransa karşı karşıya! 11’ler belli oldu...

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1.Grup beşinci maçında İtalya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Istvan Kovacs yönetecek.

İtalya ile Fransa arasındaki dev mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

11'LER

İtalya: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; S. Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.

Fransa: Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola.

İki ekip arasında grupta oynanan ilk mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. İtalya'nın grupta 7, Fransa'nın ise 10 puanı bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör