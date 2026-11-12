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Giriş Tarihi: 12.11.2026

İzmir’de zafer zamanı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Belçika’yı ağırlayacak olan Ay-Yıldızlılar, galibiyet için kenetlendi. Binlerce taraftar Gürsel Aksel Stadı’nda, milyonlar ise ATV ekranlarında tek yürek olacak. Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak

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İzmir’de zafer zamanı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında bugün İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadelenin öncesi ve sonrası ise farklı yorumlarla A Spor ekranlarında değerlendirilecek. Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavını verecek olan Ay-Yıldızlı ekip için bu mücadele A Ligi'nde kalabilmek adına büyük önem taşıyor. Gruptaki ilk 4 maçını da kaybeden Türkiye, galibiyetin kritik değeri olduğu mücadelede kötü serisini bitirmeyi ve umutlarını pazar günkü Fransa karşılaşmasına taşımayı hedefliyor.


ARDA&BARIŞ SAĞDAN VURACAK
SAVUNMANIN önemli ismi Abdülkerim Bardakcı, sarı kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Cezası biten Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ise oynamaya hazır. Barış sağ bek, Arda sağ kanat olacak. Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #SERGEN YALÇIN
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İzmir’de zafer zamanı
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