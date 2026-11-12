Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk'ten "Futbol Zirvesi"ne ilişkin değerlendirme

Çağrı İlk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Kasım Salı günü Swissotel The Bosphorus İstanbul'da düzenleyecekleri zirvede Avrupa futbolunun önde gelen kurumlarının üst düzey yöneticilerini Türk futbolunun paydaşlarıyla bir araya getireceklerini belirtti. İlk, zirvede kulüp temsilcilerinin, spor medyası yöneticilerinin ve akademisyenlerin de yer alacağını kaydetti.

Organizasyonda Avrupa futbolundaki yönetim modellerini ve başarılı uygulamaları ele alacaklarını aktaran İlk, "Bu organizasyonla amacımız, Avrupa futbolundaki farklı yönetim modellerini ve başarılı uygulamaları yakından incelemek, uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak yeni bakış açıları ortaya koymaktır. Bu zirvenin yalnızca uluslararası deneyimlerin paylaşıldığı bir etkinlik olmasını değil, aynı zamanda Türk futbolunun yönetim, ekonomi ve yayıncılık alanlarında gelişimine katkı sağlayacak somut fikirlerin ortaya konulduğu bir platform olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirvede Polonya Birinci Futbol Ligi (Ekstraklasa) CEO'su Marcin Animucki'nin de yer alacağını kaydeden Çağrı İlk, "Marcin Animucki, ligin 2005 yılında kuruluşuyla başlayan yeniden yapılanma sürecini ve profesyonel lig yönetiminde izlenen başarılı stratejileri anlatacak. Özellikle yayın prodüksiyonu ve stat zeminlerinin kalitesine yönelik yatırımlarla önemli ilerlemeler kaydeden Polonya futbolunun bu alanlardaki deneyimlerinden faydalanma fırsatı bulacağız." diye konuştu.

KULÜPLERİN FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ELE ALINACAK

Çağrı İlk, organizasyonda Türk futbolunun ekonomik yapısının ve yayın gelirlerinin dağıtım modelinin değerlendirileceğini kaydetti.

Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) temsilcileri Hugo Hamon ve Michael Verschueren'in zirveye katılacağının altını çizen İlk, "Hamon ve Verschueren, Türk kulüplerinin geniş taraftar kitlesini, ticari potansiyelini ve mali yapısını Avrupa futbolundaki gelişmeler ışığında değerlendirecek. Bu kapsamda, yayın gelirlerinin dağıtım modellerini Avrupa liglerindeki uygulamalarla karşılaştırarak UEFA kulüp müsabakalarından elde edilen gelirlerin kulüplerin gelişimine ve finansal istikrarına katkısını ele alacak." şeklinde görüş belirtti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) Görsel-İşitsel Yayınlar Direktörü Rebeca Diaz Gonzalez'in de organizasyonda yer alacağını ifade eden Çağrı İlk, "Rebeca Diaz Gonzalez, LaLiga'nın uluslararası alanda büyümesine yönelik stratejilerini, küresel marka değerini güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları paylaşacak. Bu kapsamda, yayıncılığın ligin uluslararası tanınırlığının artırılmasındaki rolüne ve dünya genelinde daha geniş taraftar kitlelerine ulaşmak için izlenen yöntemlere değinecek." değerlendirmesinde bulundu.

BUNDESLİGA'NIN MEDYA STRATEJİLERİ VE YENİLİKÇİ YAYIN PROJELERİ PAYLAŞILACAK

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri İlk, zirvede Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) medya stratejilerinin ve yayıncılık alanındaki yenilikçi uygulamalarının da masaya yatırılacağını söyledi.

Bundesliga Medya Ürün Yönetimi ve İnovasyon Direktörü Dominik Scholler'in organizasyona katılacağını aktaran Çağrı İlk, "Dominik Scholler, Bundesliga'nın ulusal ve uluslararası medya ürünleri stratejisini, kulüplerin içerik üretimine katılımını ve taraftar etkileşiminin artırılmasına yönelik uygulamaları aktaracak. Ayrıca yayın deneyimini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen yenilikçi projelerden ve yeni yayın formatlarından örnekler paylaşacak." ifadelerini kullandı.

FUTBOLUN YENİ OYUN KURALLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Çağrı İlk, Futbol Zirvesi'nde yeni oyun kuralları değişikliklerine ilişkin düzenlemelerin görüşüleceğini dile getirdi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) CEO'su Lukas Brud'un zirvede bulunacağını belirten İlk, şunları kaydetti:

"Lukas Brud, son dönemde hayata geçirilen oyun kuralı değişikliklerini ve bu düzenlemelerin gerekçelerini aktaracak. Özellikle oyunun temposunu artırmak ve zaman kayıplarını önlemek amacıyla yapılan değişikliklerin sonuçlarını ve saha içindeki davranışlara yönelik yeni düzenlemeleri değerlendirecek."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör