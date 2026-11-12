Maç Özeti İzle | İngiltere, Hırvatistan’a sürpriz izni vermedi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 5. haftasında İngiltere, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Wembley Stadyumu'nda oynanan maçı İngiltere 2-1'lik skorla üstün tamamladı.
Zorlu karşılaşma A2'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İngiltere'nin gollerini 24. dakikada Morgan Rogers ile 64. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Hırvatistan'da fileleri 59. dakikada Petar Sucic havalandırdı.
Bu sonucun ardından İngiltere puanını 12'ye yükseltti.
Hırvatistan ise son hafta maçları öncesi 3 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | İngiltere 1-0 Hırvatistan (M.Rogers)
GOL İZLE | İngiltere 1-1 Hırvatistan (P.Sucic)
GOL İZLE | İngiltere 2-1 Hırvatistan (H.Kane)