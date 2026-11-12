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Giriş Tarihi: 13.11.2026 00:48 Son Güncelleme: 13.11.2026 01:18

Maç Özeti İzle | İspanya, Çekya'yı devirerek kayıpsız ilerledi!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3’ün 5. haftasında İspanya, Çekya’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Maç Özeti İzle | İspanya, Çekya’yı devirerek kayıpsız ilerledi!
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Çekya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 5. haftasında İspanya'yı konuk etti.

epet Arena'da oynanan maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk takım İspanya oldu.

Zorlu müsabaka A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.

İspanya'nın gollerini 39. dakikada penaltıdan Alejandro Baena ile 90+6. dakikada Marc Pubill kaydetti.

Çekya'da Leadislav Krejci, 72. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İspanya grup aşamasında 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e yükseltti.

Çekya ise henüz puanla tanışamadı ve son sıraya demir attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Çekya 0-1 İspanya (A.Baena)

GOL İZLE | Çekya 0-2 İspanya (Marc Pubill)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÇEKYA #İSPANYA #UEFA ULUSLAR LİGİ #A HABER

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Maç Özeti İzle | İspanya, Çekya'yı devirerek kayıpsız ilerledi!
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