Maç Özeti İzle | İspanya, Çekya’yı devirerek kayıpsız ilerledi!

Çekya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün 5. haftasında İspanya'yı konuk etti.
epet Arena'da oynanan maçı kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk takım İspanya oldu.
Zorlu müsabaka A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.
İspanya'nın gollerini 39. dakikada penaltıdan Alejandro Baena ile 90+6. dakikada Marc Pubill kaydetti.
Çekya'da Leadislav Krejci, 72. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından İspanya grup aşamasında 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e yükseltti.
Çekya ise henüz puanla tanışamadı ve son sıraya demir attı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | Çekya 0-1 İspanya (A.Baena)
GOL İZLE | Çekya 0-2 İspanya (Marc Pubill)