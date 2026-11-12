Maç Özeti İzle | İspanya, Çekya’yı devirerek kayıpsız ilerledi!

Çekya'da Leadislav Krejci, 72. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından İspanya grup aşamasında 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e yükseltti.

Çekya ise henüz puanla tanışamadı ve son sıraya demir attı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | Çekya 0-1 İspanya (A.Baena)

GOL İZLE | Çekya 0-2 İspanya (Marc Pubill)

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