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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:03 Son Güncelleme: 12.11.2026 14:04

Manchester United'da beklenen ayrılık açıklandı

İngiliz ekibi Manchester United, Teknik Direktör Michael Carrick ile yollarını ayırdı.

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İHA İHA
Manchester United’da beklenen ayrılık açıklandı
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Premier Lig takımlarından Manchester United, aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör değişimine gitti. Manchester ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiliz Teknik Direktör Michael Carrick ile yolları ayırma kararı aldıklarını duyurdu. Carrick'in, Manchester United efsanesi olduğu ve her zaman öyle kalacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz ocak ayında Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim'in yerine getirilen Carrick, sezonu 3. sırada tamamlayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Ligde bu sezon sadece 1 galibiyet elde eden Manchester United, 8 puanla 18. sırada bulunuyor. Lig kupasında Brighton'a elenen Manchester temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde de 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 17. sırada yer alıyor.
İngiliz çalıştırıcı, Manchester United ile 32 resmi müsabakaya çıkarken, 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Manchester United'da beklenen ayrılık açıklandı
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