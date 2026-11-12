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Giriş Tarihi: 12.11.2026 21:58

Sergen Yalçın dönemi mağlubiyetle başladı!

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı, Belçika’ya 2-1 kaybetti. Sergen Yalçın dönemi puansız başladı.

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Sergen Yalçın dönemi mağlubiyetle başladı!
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A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasıyla birlikte milli takımın başında ilk maçına çıktı.

Vincenzo Montella'nın ardından görevi devralan Yalçın, İzmir'de oynanan mücadelede ilk kez ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü olarak kulübede yer aldı.

Milli takımın başındaki ilk sınavında Belçika karşısına çıkan Sergen Yalçın, karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Böylece tecrübeli teknik adamın milli takım kariyeri yenilgiyle başlamış oldu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SERGEN YALÇIN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ
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Sergen Yalçın dönemi mağlubiyetle başladı!
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