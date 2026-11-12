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Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:34

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a ziyarette bulundu

Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a ziyarette bulundu.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a ziyarette bulundu
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Valilik makamında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Surözü ve Gürkan Uğur, TFF Genel Sekreteri Serdar Yıldız, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de yer aldı. Misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması ve bir plaket takdim ederken; ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a ziyarette bulundu
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