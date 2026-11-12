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Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:45

Ümit Milli Futbol Takımı Çekya ile kozlarını paylaşacak

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off maçında yarın Çekya'yı konuk edecek

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Ümit Milli Futbol Takımı Çekya ile kozlarını paylaşacak
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Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Danimarka Futbol Federasyonundan Jakob Sundberg yönetecek. Aynı ülkeden Jesper Dahl ve Jakob Mastrup ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hırvatistan, Ukrayna, Macaristan ve Litvanya'nın yer aldığı H Grubu'nda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 13 puan toplayan milliler, Hırvatistan'ın ardından grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

Portekiz, İskoçya, Bulgaristan, Azerbaycan ve Cebelitarık'ın yer aldığı B Grubu'nu Çekya, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 18 puan toplayarak Portekiz'in ardından 2. sırada bitirdi.

Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım'da Çekya'da oynanacak. Turu geçen ekip, 16 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Teknik direktörlüğünü Egemen Korkmaz'ın yaptığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı kadrosu şöyle:

Kaleci: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Kerem Matışlı (Bursaspor), Mehmet Erdoğan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruhe)

Orta saha: Barış Kalaycı (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Lincoln), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor), Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Ümit Milli Futbol Takımı Çekya ile kozlarını paylaşacak
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