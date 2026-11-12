‘Yeni hocaya göre plan hazırladık’

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Milli Takım Teknik Direktörü Mark van Bommel, Lukaku'nun durumu hakkında konuştu. Oyuncunun önceki gün yapılan antrenmana geldiğini ama bu müsabakaya gelmemesinin doğru olacağına karar verdiklerini ifade eden Van Bommel,diye konuştu. Maçla ilgili ise "Biz sahaya kazanmak için çıkacağız.Ekibi de buna göre hazırladık" dedi.