‘Yeni hocaya göre plan hazırladık’

Belçika
Milli Takım Teknik Direktörü Mark van Bommel, Lukaku'nun durumu hakkında konuştu. Oyuncunun önceki gün yapılan antrenmana geldiğini ama bu müsabakaya gelmemesinin doğru olacağına karar verdiklerini ifade eden Van Bommel, "Çünkü onu Pazar gününe hazırlamak istiyoruz"
diye konuştu. Maçla ilgili ise "Biz sahaya kazanmak için çıkacağız. Türkiye'nin, yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna hazırlıklıyız.
Ekibi de buna göre hazırladık" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör