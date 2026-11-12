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Giriş Tarihi: 12.11.2026 22:16

Yunus Akgün: Bence iyi bir reaksiyon vardı!

Milli futbolcu Yunus Akgün, Belçika maçından sonra konuştu.

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Yunus Akgün: Bence iyi bir reaksiyon vardı!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 5. maçında Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı'ndan Yunus Akgün müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimiz için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Yunus Akgün, "Öncelikle şu an bir haber aldık. Malatya'da şehitlerimiz varmış, ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Maça iyi başladık. Golle başladık, öne geçtik. Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu, o anlarda rakibimiz cezalandırdı. Her zaman oyunun içindeydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Daha hocamızın ilk maçıydı. Bu olumlu havayı hocamızla zaman geçtikçe sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

A Spor'a konuşan Yunus Akgün son olarak şu sözleri dile getirdi: "Kazanamadık, üzgünüz ama bence iyi bir reaksiyon vardı, iyi oynadık. İzmir halkına teşekkür ederiz."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#YUNUS AKGÜN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #BELÇİKA #UEFA ULUSLAR LİGİ

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Yunus Akgün: Bence iyi bir reaksiyon vardı!
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