Yunus Akgün: Bence iyi bir reaksiyon vardı!

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Maça iyi başladık. Golle başladık, öne geçtik. Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu, o anlarda rakibimiz cezalandırdı. Her zaman oyunun içindeydik. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Daha hocamızın ilk maçıydı. Bu olumlu havayı hocamızla zaman geçtikçe sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı.

A Spor'a konuşan Yunus Akgün son olarak şu sözleri dile getirdi: "Kazanamadık, üzgünüz ama bence iyi bir reaksiyon vardı, iyi oynadık. İzmir halkına teşekkür ederiz."

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