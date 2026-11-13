4 transfer lazım!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktörYeni planlama doğrultusunda 1 stoper, 1 sağ bek, 1 orta saha ve hem kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü 1 hücum oyuncusunun kadroya katılması hedefleniyor.Sarılacivertli scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi. Savunma hattı için aranan kriterlerin başında hız geliyor.Sağ bek transferinde de belirlenen profil doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör