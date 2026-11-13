4 transfer lazım!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 4 transfer yapmaya karar verdi.
Yeni planlama doğrultusunda 1 stoper, 1 sağ bek, 1 orta saha ve hem kanat hem de forvet pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü 1 hücum oyuncusunun kadroya katılması hedefleniyor. Orta alan takviyesi için Corinthians forması giyen Andre'nin, ilk sırada yer aldığı öğrenildi.
Sarılacivertli scout ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi. Savunma hattı için aranan kriterlerin başında hız geliyor. Belözoğlu'nun, ağır olmayan ve geniş alanları savunabilecek bir stoper istediği belirtildi.
Sağ bek transferinde de belirlenen profil doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.
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Mete Efendioğlu - Editör