A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarına başladı!

A Milli Takım'da Fransa maçı mesaisi başladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Belçika karşılaşmasında belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenman, sürat ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra teknik beceri ve pas çalışmalarına geçilirken, son bölümde ise çift kale taktik oyun oynandı.

Antrenmanı A Milli Futbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da izledi.

A Milli Takım, bugün saat 17.00'de İzmir'den, Fransa'nın Bordeaux şehrine hareket edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör