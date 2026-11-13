Bitirim ikili

Süper Lig
'de fırtına gibi esen Trabzonspor
, hücum hattında şov yapıyor. Rakip fileleri 26 kez sarsan Karadeniz devinin hücum yükünü iki oyuncu omuzluyor: Muhammed Salah&Ernest Muçi...
Mısırlı süper star, ligde 9 gol, 3 asistle skor üretiminde başrolü üstlendi. Saha içindeki en büyük destekçisi Muçi ise fileleri 3 kez havalandırırken 6 da gol pasıyla eşlik etti. Sahada birbirlerini gözü kapalı bulup, rakiplerin savunma dengesini bozan bu ikili, Trabzonspor'un 26 golünün 21'ine doğrudan etki etti. Hücum gücünün neredeyse tamamını oluşturan Salah ve Muçi, gol yükünün yüzde 81'ini oluşturdu.