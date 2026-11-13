Bu füze unutulmaz!

20. dakikada Arda Güler öyle bir frikik golü kaydetti ki görenlerin gözleri yerinden fırladı! Real Madrid ile bu sezon başarılı bir dönem geçiren 21 yaşındaki hücum oyuncumuz, A Milli Takımımızın frikik golü özlemini de sonlandırdı. En son Mart 2021'de Burak Yılmaz'ın Hollanda ağlarına gönderdiği frikik golünün ardından yaklaşık 5.5 yıl sonra bu sevinci yaşattı. Öte yandan Arda Güler, son 8 maçında 8 kez skora da etki etti. Real Madrid forması ile Roma (2 asist), Sevilla (1 gol), Leipzig (1 gol), Racing Santander (1 asist), Valencia (1 gol-1 asist) ve Belçika (1 gol) etkisi gösteren Arda Güler, yükselişini milli forma ile de gösterdi.

OZAN KABAK FRANSA'DA YOK

CEZASI bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda sahaya çıkan Ozan Kabak, bir pozisyonda gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Hoffenheim forması giyen stoper, pazar günü TSİ 22.45'te Fransa ile oynanacak maçta sahaya çıkamayacak.

BELÇİKA'YA 5. KEZ TAKILDIK

Türkiye ile Belçika, 13. kez karşı karşıya geldi. Belçika 5. defa kazanırken, Ay-Yıldızlılar 3 galibiyette kaldı. İki ülke arasında Türkiye'deki 5. müsabakada Belçika 2. defa kazandı. Milliler bu karşılaşmalarda 1 kez gülerken 2 mücadele de eşitlikle bitti.



MARCA: MESSİ GİBİ GÜLER

İspanya'nın spor gazetesi Marca, sosyal medya hesabından Arda Güler'in golünü paylaşarak "Güler, a lo Messi" (Messi gibi Güler) ifadelerini kullandı. Marca, Arda'nın Belçika karşısında kaydettiği frikik golünü, Messi'nin 2018-19'da Devler Ligi'nde Liverpool'a attığı gole benzetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör