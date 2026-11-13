Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Ake için yeni sakatlık açıklaması
Giriş Tarihi: 13.11.2026 17:03

Fenerbahçe'den Ake için yeni sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissettiğini, gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcunun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe’den Ake için yeni sakatlık açıklaması
  • ABONE OL

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Ake için yeni sakatlık açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA