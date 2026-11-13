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Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:44

Fenerbahçe'nin sağlık ekibindeki yeni yapılanma açıklandı!

Fenerbahçe Kulübü, yeni yapılanma doğrultusunda sağlık departmanı sorumluluğuna Halil Polat'ın getirildiğini duyurdu.

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Fenerbahçe’nin sağlık ekibindeki yeni yapılanma açıklandı!
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Fenerbahçe, futbol A takımının sağlık departmanında yeni yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımı'mızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.

Yeni yapılanmanın futbol A takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE KULÜBÜ
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Fenerbahçe'nin sağlık ekibindeki yeni yapılanma açıklandı!
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