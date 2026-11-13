Fenerbahçe’nin sağlık ekibindeki yeni yapılanma açıklandı!

Fenerbahçe, futbol A takımının sağlık departmanında yeni yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık departmanı sorumluluğuna Dr. Halil Polat'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımı'mızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir.
Yeni yapılanmanın futbol A takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz." denildi.