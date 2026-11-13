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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:25

Gaziantep FK, Süper Lig'de gol sıkıntısını aşamadı!

Trendyol Süper Lig'de 8. sezonunu geçiren Gaziantep FK, hücum hattında yaşadığı gol sıkıntısını aşmakta zorlanıyor.

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Gaziantep FK, Süper Lig’de gol sıkıntısını aşamadı!
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Gaziantep FK, 2026-2027 sezonunun ilk 11 haftasında rakip fileleri 9 kez havalandırarak Süper Lig'de bu alanda en kötü başlangıcını tekrarladı.

Ligde ilk kez mücadele ettiği 2019-2020 sezonundan bu yana ilk 11 maçta en az gol attığı dönemi 2023-2024 sezonunda 9 golle yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon da aynı sayıda kaldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

İLK YARILARDA GOL BULMAKTA ZORLANDI

Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 11 lig karşılaşmasının 10'unda ilk 45 dakikada rakip fileleri havalandıramadı.

İlk yarılarda kaydettiği 4 golün tamamını Göztepe karşısında bulan Güneydoğu temsilcisi, söz konusu müsabakanın devresine 4-0 önde girdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı 6 karşılaşmanın ilk yarılarında ise gol atma başarısı gösteremedi.

SON 7 MAÇTA 1 PUAN

Gaziantep FK, Göztepe galibiyetinin ardından çıktığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu süreçte yalnızca 2 gol atabilen ve kalesinde 14 gol gören kırmızı-siyahlılar, hanesine sadece 1 puan yazdırabildi.

Ligde geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8 puan toplayan Gaziantep ekibi, 16. sıraya geriledi.

Gaziantep FK, böylece Süper Lig tarihindeki en düşük puanlı sezon başlangıcını da yaşadı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#GAZİANTEP FK #TRENDYOL SÜPER LİG
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Gaziantep FK, Süper Lig'de gol sıkıntısını aşamadı!
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