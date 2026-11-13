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Giriş Tarihi: 13.11.2026 14:40

Gençlerbirliği ve Iğdır FK'den gollü prova!

Gençlerbirliği, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı.

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Gençlerbirliği ve Iğdır FK’den gollü prova!
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Liglere verilen milli arada Gençlerbirliği ile Iğdır FK karşılaştı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki karşılaşmaya Gençlerbirliği, Lopez, Bilal Sarı, Metehan Baltacı, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Etebo, Luis, Salih Uçan, Koita, Zafer Göktuğ Erdem ve Orakpo ilk 11'i ile çıktı.

Alagöz Holding Iğdır FK'nın ilk 11'inde ise Muhammet Taha, Devran Şenyurt, Arda Öztürk, Yiğit Ali Buz, Baran Moğultay, Efe Kaan Şıhlıaroğlu, Asare, Leon Çalışkan, Camara, Hotic ve Özder Özcan yer aldı.

İlk yarısı 2-2 tamamlanan müsabaka 3-3 berabere sonuçlandı.

Başkent ekibinin gollerini Sekou Koita, Zafer Göktuğ Erdem, Rafael Luis kaydetti.

Iğdır temsilcisinde ise Serdar Gürler ve biri penaltıdan iki kez Özder Özcan fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK #METEHAN BALTACI #SALİH UÇAN #GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği ve Iğdır FK'den gollü prova!
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