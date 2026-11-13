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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Hakan mecburen kulübeden sahaya!

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Hakan mecburen kulübeden sahaya!
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A Milli Takım'ın tecrübeli yıldızı Hakan Çalhanoğlu dün yedek soyundu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Montella'nın vazgeçilmezi olan ve takım kaptanlığı üstlenen 32 yaşındaki futbolcuyu Milli Takım'ın başındaki ilk maçında 11'de tercih etmedi. Yalçın'ın orta saha kurgusu İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Arda Güler'den oluştu. Ancak takım kötü gidince deneyimli hoca, Hakan'ı 58'de oyuna aldı. Ayrıca hazır olmadığı gerekçesiyle Zeki Çelik'in yerine sağ bekte Oğuz Aydın'ı görevlendirdi. Zeki, 70'te takıma dahil oldu.
#A MİLLİ TAKIM #HAKAN ÇALHANOĞLU #SERGEN YALÇIN
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Hakan mecburen kulübeden sahaya!
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