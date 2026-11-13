Heyecan tam gaz!

UEFA Uluslar Ligi'nin tüm coşkusu Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Turnuvaya istediği gibi başlayamayan 1 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlikle Uluslar A Ligi 2. Grup'ta 3. sırada yer alan Almanya, deplasmanda Sırbistan'ın konuğu olacak. Jürgen Klopp yönetiminde eski günlerini arayan Panzerler, A Spor'da yayınlanacak müsabakada deplasmanda ilk galibiyetini arayacak. Xavi'nin çalıştırdığı 8 puanla lider Hollanda ise evinde Yunanistan'ı konuk edecek. Devlere kafa tutan aynı puanlı Komşu da A Haber'de liderlik için sahaya çıkacak. Gruptaki diğer mücadelede ise Slovenya ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşma, A Para'da olacak. Tüm maçlar, saat 22.45'te başlayacak, Turkuvaz Medya ekranlarında gün boyu futbol şöleni yaşanacak.





Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör