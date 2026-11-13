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Giriş Tarihi: 13.11.2026 17:49 Son Güncelleme: 13.11.2026 18:04

Hollanda-Yunanistan maçının heyecanı A Haber’de yaşanacak!

Hollanda ile Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta liderlik için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelenin heyecanı A Haber’den canlı olarak yaşanacak. İşte detaylar...

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Hollanda-Yunanistan maçının heyecanı A Haber’de yaşanacak!
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2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Yunanistan, A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında kozlarını paylaşacak.

Hollanda Millî Takımı, kendi seyircisi önünde grup liderliğini korumayı hedeflerken Yunanistan, güçlü rakibi karşısında deplasman galibiyeti arayacak.

Gruptaki ilk dört maçında kaybetmeyen iki takım, liderlik için karşı karşıya gelecek.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Hollanda-Yunanistan maçı, A Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı karşılaşma, futbolseverlerle saat 22.45'te buluşacak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Hollanda-Yunanistan maçının heyecanı A Haber’de yaşanacak!
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