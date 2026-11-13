Hollanda-Yunanistan maçının heyecanı A Haber’de yaşanacak!

2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile Yunanistan, A Ligi 2. Grup'un 5. haftasında kozlarını paylaşacak.
Hollanda Millî Takımı, kendi seyircisi önünde grup liderliğini korumayı hedeflerken Yunanistan, güçlü rakibi karşısında deplasman galibiyeti arayacak.
Gruptaki ilk dört maçında kaybetmeyen iki takım, liderlik için karşı karşıya gelecek.
MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Hollanda-Yunanistan maçı, A Haber'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Turkuvaz Medya'nın ekranlara taşıdığı karşılaşma, futbolseverlerle saat 22.45'te buluşacak.