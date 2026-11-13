İtalya kazandı liderliği kaptı

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grubun 5. haftasında İtalya
sahasında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. A Spor ekranlarından yayınlanan dev maçta konuk ekip 10. dakikada Olise ile öne geçti. Gök Mavililer ise 26 ve 75'te penaltıdan Pio Esposito ile 63'te Frattesi'nin attığı gollerle kazanmasını bildi.
İtalya grupta liderliğe yükseldi. Diğer sonuçlar: A LİGİ GRUP 3
Çekya-İspanya: 0-2, İngiltere-Hırvatistan: 2-1, C LİGİ GRUP 1
Arnavutluk-Finlandiya: 2-0, San Marino-Belarus: 0-2, C LİGİ GRUP 2
Ermenistan-G.Kıbrıs: 1-1, Karadağ-Letonya: 2-1.