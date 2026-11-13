Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya kazandı liderliği kaptı
Giriş Tarihi: 13.11.2026

İtalya kazandı liderliği kaptı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İtalya kazandı liderliği kaptı
  • ABONE OL
Uluslar Ligi A Ligi 1. Grubun 5. haftasında İtalya sahasında Fransa'yı 3-1 mağlup etti. A Spor ekranlarından yayınlanan dev maçta konuk ekip 10. dakikada Olise ile öne geçti. Gök Mavililer ise 26 ve 75'te penaltıdan Pio Esposito ile 63'te Frattesi'nin attığı gollerle kazanmasını bildi. İtalya grupta liderliğe yükseldi. Diğer sonuçlar: A LİGİ GRUP 3 Çekya-İspanya: 0-2, İngiltere-Hırvatistan: 2-1, C LİGİ GRUP 1 Arnavutluk-Finlandiya: 2-0, San Marino-Belarus: 0-2, C LİGİ GRUP 2 Ermenistan-G.Kıbrıs: 1-1, Karadağ-Letonya: 2-1.
#İTALYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya kazandı liderliği kaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA