İyi başladık kötü bitirdik

GRUPTAKİ SON MAÇIMIZDA PAZAR 22.45'TE FRANSA'YA KONUK OLACAĞIZ



HAVA DEĞİŞECEK

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, iyi oynadıkları bir maçtan puansız ayrıldıklarının altını çizdi. Sergen Yalçın'ın ilk maçı olduğunu ve ilerideki dönemde saha dışındaki olumlu havanın saha içine de yansıyacağını belirten Yunus, "Maça iyi başladık, golle başladık. Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu. O anlarda rakip bizi cezalandırdı. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Kazanamadığımız için üzgünüz. İyi reaksiyon verdik, ama olmadı. İzmir halkına da teşekkür ederiz" dedi.



45 YIL SONRA 5 YENİLGİ

Bizim Çocuklar, son 8 resmi maçında 1 galibiyet alırken 3-2'lik ABD müsabakası dışındaki tüm karşılaşmaları kaybetti. Ayrıca Milli Takımımız 1982'den sonra 45 yıl aranın ardından ilk kez 5 maç üst üste yenilgi ile sahadan ayrıldı...

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör