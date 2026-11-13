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Giriş Tarihi: 13.11.2026

İyi başladık kötü bitirdik

Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçımızı Arda Güler’in muhteşem frikik golü ile açtık. Ancak De Bruyne ve De Ketelaere’yi durduramayınca yine takıldık

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İyi başladık kötü bitirdik
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HAVA DEĞİŞECEK
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, iyi oynadıkları bir maçtan puansız ayrıldıklarının altını çizdi. Sergen Yalçın'ın ilk maçı olduğunu ve ilerideki dönemde saha dışındaki olumlu havanın saha içine de yansıyacağını belirten Yunus, "Maça iyi başladık, golle başladık. Oyun içinde zaman zaman düşüşlerimiz oldu. O anlarda rakip bizi cezalandırdı. Pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Kazanamadığımız için üzgünüz. İyi reaksiyon verdik, ama olmadı. İzmir halkına da teşekkür ederiz" dedi.


45 YIL SONRA 5 YENİLGİ
Bizim Çocuklar, son 8 resmi maçında 1 galibiyet alırken 3-2'lik ABD müsabakası dışındaki tüm karşılaşmaları kaybetti. Ayrıca Milli Takımımız 1982'den sonra 45 yıl aranın ardından ilk kez 5 maç üst üste yenilgi ile sahadan ayrıldı...

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SERGEN YALÇIN #ARDA GÜLER #BİZİM ÇOCUKLAR
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İyi başladık kötü bitirdik
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