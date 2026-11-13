Manchester United’da Mauricio Pochettino dönemi!

Manchester United, Michael Carrick'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'yu getirdi.

Kulüp, Pochettino ve teknik ekibinin ABD Erkek Milli Takımı ile ilgili görevlerini tamamlamalarının ardından serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı.

Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Arjantinli teknik direktör, ardından Southampton'ın başına geçti ve 2014 yılında kulübün Premier League tarihindeki en yüksek puan rekoruna ulaşmasını sağladı.

Tottenham Hotspur'da geçirdiği beş tam sezon boyunca kulübü düzenli olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlardan biri haline getirdi. Üst üste dört sezon Şampiyonlar Ligi bileti kazandırdı ve 2019 yılında kulübü tarihinde ilk kez bu organizasyonun finaline taşıdı.

2021 yılında Paris Saint-Germain'in başına geçen Pochettino, burada Ligue 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası (Coupe de France) ve Fransa Süper Kupası (Trophée des Champions) kazandı. Ardından 2023 yılında Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlendi.

Son olarak ABD Erkek Milli Takımı'nı FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşıdı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör