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Giriş Tarihi: 13.11.2026 17:59 Son Güncelleme: 13.11.2026 18:04

Galatasaray'dan Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk için açıklama

Galatasaray Kulübü, ikinci başkan Metin Öztürk ve başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

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Galatasaray’dan Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk için açıklama
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Galatasaray Kulübü, ikinci başkanlık görevini yürüten Metin Öztürk'ün istifasını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir."

Abdullah Kavukcu için ise şu açıklama yapıldı: "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu, görevinden istifa etmiştir.
Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Galatasaray'dan Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk için açıklama
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