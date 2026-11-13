Galatasaray’dan Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk için açıklama

Galatasaray Kulübü, ikinci başkanlık görevini yürüten Metin Öztürk'ün istifasını KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi, Sayın Metin Öztürk Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir."

Abdullah Kavukcu için ise şu açıklama yapıldı: "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu, görevinden istifa etmiştir.

Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör