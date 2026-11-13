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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Muslera futbolu bırakıyor

2025’te G.Saray’a veda eden 40 yaşındaki kaleci, kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor

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Muslera futbolu bırakıyor
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G.Saray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera kramponları asıyor. 40 yaşındaki eldiven, 28 Kasım'da kariyerini noktalayacak. Espectador Deportes'in haberine göre; Arjantin'de Estudiantes forması giyen Uruguaylı kaleci, 28 Kasım'da Palmeiras ile oynanacak Libertadores finaliyle futbola veda edecek. 14 yıl Galatasaray kalesini koruyan Muslera, 22 yıllık profesyonel kariyerinin son maçına Centenario Stadı'nda çıkacak. 2011 yılında imza attığı Aslan'dan 2025 yılında ayrılan başarılı file bekçisi, Cimbom'da 551 karşılaşmaya çıkmış ve kalesinde 592 gol görürken, 191 maçta kalesini gole kapatmıştı. Sarı-kırmızılılarda 14 yılda 19 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.
#FERNANDO MUSLERA #ESTUDİANTES #PALMEİRAS #GALATASARAY
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Muslera futbolu bırakıyor
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