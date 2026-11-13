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Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:39

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

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PFDK’den 7 Süper Lig kulübüne para cezası!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 800, Fenerbahçe'ye 780, Arca Çorum FK'ye 500, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Göztepe'ye 280'er bin lira para cezası uyguladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Erzurumspor FK ve Arca Çorum FK taraftarlarının bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da PFDK, sonraki maç için bloke etti.

1.LİG'DEKİ CEZALAR

Kurul, Trendyol 1. Lig'den Boluspor'a 655 bin, Bursaspor'a 550 bin, Bandırmaspor'a 265 bin, Batman Petrolspor'a 140 bin ve Muğlaspor'a 100 bin lira para cezası kararı aldı.

Bodrum FK'li santrfor Vincent Aboubakar'a da Boluspor müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men ve 33 bin 500 lira para cezası verildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#AMED SPORTİF FAALİYETLER #GAZİANTEP FK #BOLUSPOR #ARCA ÇORUM FK #TRABZONSPOR #GALATASARAY #ERZURUMSPOR FK #TFF
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PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne para cezası!
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