Rüştünü kanıtladı herkesi solladı

Galatasaray, 10 numara transferinde hedefi adeta 12'den vurdu. Kariyerinde ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde vitrin yapan ve gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Aleksey Batrakov, 6 gol- 3 asistlik performansıyla doğru tercih olduğunu kanıtladı. Aslan'a ilaç gibi gelen 2005 doğumlu yetenek, bu yaz Cimbom'un gündeminde yer alan 10 numaralardan daha fazla katkı sağladı. Uzun süre peşinden koşulan Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, 4 gol-4 asist yaptı. Roma'ya giden Mora, fileleri 4 kez sarsıp 2 de gol pası verdi. İpswich'ten Enciso 2 gol- 2 asistte, El Khannous 2 gol ve Bernardo Silva da 1 gol 1 ve asistte kaldı. Galatasaray'ın 25 milyon Euro yatırım yaptığı Batrakov ise herkesi sallamayı başardı.

BATRAKOV OYNADI RUSYA GERİ DÖNDÜ

Aleksey Batrakov'un formasını giydiği Rusya Milli Takımı deplasmanda Özbekistan ile hazırlık maçı yaptı. Başakşehirli Shomurodov ve Feyzullayev'li Özbekistan 2-0 öne geçmesine rağmen Rusya ikinci yarıda 9 dakikada 3 gol atarak geri dönüşe imza attı ve 3-2 kazandı. İlk 11'de başlayan Batrakov 90+2'de oyundan çıktı.