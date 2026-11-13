Savunmada plan değişti!

Beşiktaş, bu sezon hücum hattında değil savunmada büyük sorunlar yaşıyor.Devre arası için normal şartlarda stoper planı yoktu ancak beklentilerin altında kalan performanslar nedeniyle orta saha transferinin ardına stoper de yazıldı. Kartal'ın listesinde olan ve durumunu yakından takip ettiği isimlerden biri Udinese'den Oumar Solet. Fildişi Sahilli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.Siyahbeyazlı yönetim, tecrübeli stoper için İtalyan kulübü temsilcileriyle temaslara şimdiden başladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör