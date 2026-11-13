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Giriş Tarihi: 14.11.2026 02:05

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasına 10 maçla devam edildi.

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UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları
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Ligde 5. haftanın ikinci gününde A, B, C ve D liglerinde karşılaşmalar oynandı.

Günün öne çıkan maçlarından olan A Grubu'ndaki Hollanda-Yunanistan karşılaşmasında ev sahibi ekipten farklı bir galibiyet geldi. Hollanda konuk ettiği Yunanistan'ı 7-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Almanya deplasmanda Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

2. Grup:

Hollanda-Yunanistan: 7-0

Sırbistan-Almanya: 1-3

- B Ligi

1. Grup:

İskoçya-Kuzey Makedonya: 2-1

Slovenya-İsviçre: 0-0

- C Ligi

3. Grup:

Moldova-Kazakistan: 2-1

Slovakya-Faroe Adaları: 2-2

4. Grup:

Bulgaristan-İzlanda: 0-5

Lüksemburg-Estonya: 0-1

- D Ligi

1. Grup:

Andorra-Cebelitarık: 2-0

2. Grup:

Lihtenştayn-Azerbaycan: 0-1

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
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