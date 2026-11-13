CANLI İZLE: Uluslar Ligi’nde dev mücadele! Sırbistan – Almanya maçı A Spor’da başladı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Almanya karşılaşıyor. Gruptaki ilk galibiyetini arayan Sırbistan, sahasında Almanya'yı ağırlıyor.
Zirve mücadelesi veren Almanya ise deplasmanda kazanarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. A Spor ekranlarında yayınlanan maçı, sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
CANLI SKOR - 1. DEVRE
SIRBİSTAN: 0
ALMANYA: 2 | 3' Srdjan Babic (k.k.), 14' Wirtz
İLK 11'LER
Almanya: Ter Stegen, Thiaw, Tah, Mittelstädt, Treu, Pavlović, Kimmich, Scherhant, Wirtz, Gruda, Havertz.
Sırbistan: Vanja, Nedeljković, Milenković, Gudelj, Cvetković, Tadić, Samardžić, Babić, Džodić, Sergej, Sukačev.