Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde dev mücadele! Sırbistan – Almanya maçı A Spor’da başladı
Giriş Tarihi: 13.11.2026 22:26 Son Güncelleme: 13.11.2026 23:02

CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde dev mücadele! Sırbistan – Almanya maçı A Spor’da başladı

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Almanya karşı karşıya geliyor. A Spor ekranlarında yayınlanan maçı sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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CANLI İZLE: Uluslar Ligi’nde dev mücadele! Sırbistan – Almanya maçı A Spor’da başladı
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Almanya karşılaşıyor. Gruptaki ilk galibiyetini arayan Sırbistan, sahasında Almanya'yı ağırlıyor.

Zirve mücadelesi veren Almanya ise deplasmanda kazanarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. A Spor ekranlarında yayınlanan maçı, sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

CANLI SKOR - 1. DEVRE

SIRBİSTAN: 0

ALMANYA: 2 | 3' Srdjan Babic (k.k.), 14' Wirtz

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Almanya: Ter Stegen, Thiaw, Tah, Mittelstädt, Treu, Pavlović, Kimmich, Scherhant, Wirtz, Gruda, Havertz.

Sırbistan: Vanja, Nedeljković, Milenković, Gudelj, Cvetković, Tadić, Samardžić, Babić, Džodić, Sergej, Sukačev.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde dev mücadele! Sırbistan – Almanya maçı A Spor’da başladı
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