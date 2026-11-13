Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde zorlu randevu! Slovenya - İsviçre maçı A Para'da başladı
Giriş Tarihi: 13.11.2026 22:26 Son Güncelleme: 13.11.2026 22:45

CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde zorlu randevu! Slovenya - İsviçre maçı A Para'da başladı

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. A Para ekranlarından yayınlanan karşılaşmayı sabah.com.tr’den canlı izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Uluslar Ligi’nde zorlu randevu! Slovenya - İsviçre maçı A Para’da başladı
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UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede İsviçre, 1 puan alması halinde zirveyi garantileyecek.

Slovenya ise güçlü rakibini mağlup ederek liderlik şansını son haftaya taşımayı hedefliyor. A Para ekranlarından yayınlanan maçı, sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

CANLI SKOR - 1. DEVRE

SLOVENYA: 0

İSVİÇRE: 0

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İLK 11'LER

Slovenya: Oblak, Zaletel, Drkušić, Bijol, Kuzmić, Karničnik, Čerin, Zabukovnik, Šturm, Matko, Vipotnik

İsviçre: Kobel, Britschgi, Akanji, Elvedi, Athekame, Freuler, Zakaria, Aebischer, Ndoye, Embolo, Rieder

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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CANLI İZLE: Uluslar Ligi'nde zorlu randevu! Slovenya - İsviçre maçı A Para'da başladı
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