CANLI İZLE: Uluslar Ligi’nde zorlu randevu! Slovenya - İsviçre maçı A Para’da başladı

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İsviçre karşılaşıyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede İsviçre, 1 puan alması halinde zirveyi garantileyecek.
Slovenya ise güçlü rakibini mağlup ederek liderlik şansını son haftaya taşımayı hedefliyor. A Para ekranlarından yayınlanan maçı, sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
CANLI SKOR - 1. DEVRE
SLOVENYA: 0
İSVİÇRE: 0
İLK 11'LER
Slovenya: Oblak, Zaletel, Drkušić, Bijol, Kuzmić, Karničnik, Čerin, Zabukovnik, Šturm, Matko, Vipotnik
İsviçre: Kobel, Britschgi, Akanji, Elvedi, Athekame, Freuler, Zakaria, Aebischer, Ndoye, Embolo, Rieder