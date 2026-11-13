Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümit Milli Takımımız, ilk maçta Çekya'ya kaybetti!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 21:06

Ümit Milli Takımımız, ilk maçta Çekya'ya kaybetti!

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Türkiye, Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Ümit Milli Takımımız, ilk maçta Çekya’ya kaybetti!
  • ABONE OL

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Ümit Milli Futbol Takımı ile Çekya, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip Kacor'un 49. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım'da Çekya'da oynanacak.

Türkiye: Deniz Ertaş, Deniz Ofli (Yasin Özcan dk. 66), Yusuf Akçiçek, Hamza Güreler, Ayberk Karapo, İsak Vural (Arda Çolak dk. 86), Baran Ali Gezek, İzzet Çelik (Emirhan Acar dk. 66), Emirhan İlkhan, Ali Habeşoğlu, Arda Usluoğlu (Barış Kalaycı dk. 86)
Yedekler: Yiğit Efe Demir, Yunus Emre Konak, Kerem Matışlı, Emir Ortakaya, Emirhan Boz
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz
Çekya: Koutny, Labik, Micek, Konecny, Lissah (Sloncik dk. 60), Kacor (Planka dk. 81), Buzek, Jelinek, Masek (Sloncik dk. 81), Skrkon (Mikulenka dk. 81), Sin (Pech dk. 71)
Yedekler: Zitny, Boledovi, Sochurek, Dvorak
Teknik Direktör: Michal Bilek
Gol: Kacor (dk. 49) (Çekya)
Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Deniz Ertaş, İsak Vural, Ayberk (Türkyie), Buzek (Çekya)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümit Milli Takımımız, ilk maçta Çekya'ya kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA