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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Zamanla çok daha iyi olacağız

Sergen Yalçın yenilgiye rağmen gelecek için umut dolu mesajlar verdi: "Belli bölümlerde oyun üstünlüğünü ele aldık. Oyuncuların performansından memnunum. Kaybedilmiş bir maç ama bize ileride çok şeyler kazandırabilir."

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Ogün ŞAHİNOĞLU Ogün ŞAHİNOĞLU
Zamanla çok daha iyi olacağız
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Milli Takım'ın yeni patronu Sergen Yalçın sahadan yenilgi ile ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyunun tamamına bakarsak çocuklar iyi mücadele etti. Sistemi topu yere indirmek üzerine kurmuştuk. Dar alan presiyle başladık. İlk bölümde sonuç verdi, golü de attık. 30-45 arası oyunu rakibe verdik. Savunma zafiyeti zaten Milli Takım'da vardı. Belli bölümlerde oyun üstünlüğünü ele aldık. Pozisyonlarımız vardı. Bölüm bölüm değil daha uzun süre oyun içinde kalmamız gerekiyor. İlerleyen süreçte bu sorunu halletmek için çalışacağız. Kaybedilmiş bir maç ama bize ileride çok şeyler kazandırabilir. Gelecekte çok daha iyi yerlere geleceğiz. Arda takımın en iyisiydi, çok da güzel bir gol attı" dedi. Yalçın, sağ bekte Oğuz tercihi için de şunları söyledi: "Zeki 90 dakika oynayabilecek durumda değildi. Oğuz'u tercih ettim çünkü o bölgede oynayan Doku, çok etkili bir isim. Karşısında sağlam durur diye düşündük."

#SERGEN YALÇIN #MİLLİ TAKIM
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