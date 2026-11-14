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Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:23 Son Güncelleme: 14.11.2026 20:40

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’un 5. maçında Norveç ile Galler karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı yayını A Haber'de!

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı!
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Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Galler'i konuk ediyor. Kritik karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynanıyor.

Zorlu müsabakada Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi düdük çalıyor. VAR'da Belçikalı Jan Boterberg görev alıyor.

Norveç ile Galler arasındaki maç saat 20.00'de başladı.

Kritik karşılaşma A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Norveç - Galler: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

İLK 11'LER

Norveç: Selvik, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Aasgaard, Odegaard, Bobb, Nusa, Haaland.

Galler: Darlow, Williams, Rodon, Davies, Dasilva, Ampadu, James, Cullen, Johnson, Wilson, Koumas.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #NORVEÇ #GALLER #A HABER

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı!
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