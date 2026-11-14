A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı!

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Galler'i konuk ediyor. Kritik karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynanıyor.
Zorlu müsabakada Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi düdük çalıyor. VAR'da Belçikalı Jan Boterberg görev alıyor.
Norveç ile Galler arasındaki maç saat 20.00'de başladı.
Kritik karşılaşma A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.
Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Norveç - Galler: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)
İLK 11'LER
Norveç: Selvik, Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Aasgaard, Odegaard, Bobb, Nusa, Haaland.
Galler: Darlow, Williams, Rodon, Davies, Dasilva, Ampadu, James, Cullen, Johnson, Wilson, Koumas.