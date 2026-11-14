A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Galler'i konuk edecek. Kritik karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu müsabakada Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi düdük çalacak. VAR'da Belçikalı Jan Boterberg görev alacak.
Norveç ile Galler arasındaki maç saat 20.00'de başlayacak.
Kritik karşılaşma A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Nusa, Haaland.
Galler: Ward, Williams, Roberts, Davies, Dasilva, Ampadu, James, Cullen, Johnson, Ashford, Koumas.