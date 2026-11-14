Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:23 Son Güncelleme: 14.11.2026 17:24

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’un 5. maçında Norveç ile Galler karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı yayını A Haber’de!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
  • ABONE OL

Norveç, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. maçında Galler'i konuk edecek. Kritik karşılaşma Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Ukraynalı hakem Oleksiy Derevinskyi düdük çalacak. VAR'da Belçikalı Jan Boterberg görev alacak.

Norveç ile Galler arasındaki maç saat 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşma A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Zorlu müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Nusa, Haaland.

Galler: Ward, Williams, Roberts, Davies, Dasilva, Ampadu, James, Cullen, Johnson, Ashford, Koumas.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #NORVEÇ #GALLER #A HABER
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Norveç - Galler maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA