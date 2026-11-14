Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz - Danimarka maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 14.11.2026 17:58

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz - Danimarka maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup’un 5. haftasında Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka canlı yayınla A Haber’de!

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz - Danimarka maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un 5. haftasında Danimarka'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma Municipal de Braga Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada Sloven hakem Rade Obranovic düdük çalacak. VAR'da Matej Jug görev alacak.

Portekiz - Danimarka maçı saat 22.45'te başlayacak.

Zorlu mücadele A Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Gonçalo Ramos.

Danimarka: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Höjbjerg, Isaksen, Bidstrup, Daramy, Höjlund.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #PORTEKİZ #DANİMARKA
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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz - Danimarka maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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